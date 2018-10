Rogério Micale conseguiu a primeira vitória no comando do Figueirense. O triunfo por 3 a 2 sobre o Criciúma, na tarde do último sábado, acabou com a espera do treinador, que durou seis partidas. Para o comandante alvinegro, foi um triunfo merecido por causa da postura da equipe, com chances e presença ofensiva. E proveu mais do que os primeiros três pontos conquistados com ele na área técnica.

— Foi um jogo que seria muito difícil para a gente se não vencesse. Até pelo volume de jogo, número de finalizações. Domínio forte setorial no primeiro tempo, lances de bola na trave, a equipe está finalizando, vem finalizando já alguns jogos, só precisa de um pouco mais de capricho, colocar mais bolas para dentro para não sofrer tanto. É uma vitória muito aguardada, que nos traz uma tranquilidade para continuar implantando o que queremos. Momento importante, deixa o jejum para trás, e possibilita escrever uma nova página. Vamos continuar melhorando, ainda temos muito a melhorar. Vitória que nos traz um alívio — analisou o treinador do Figueira.

A vitória botou o time preto e branco com 44 pontos e praticamente livre de risco de rebaixamento – essa soma apresenta chance de 7,7% de degola, segundo a departamento de matemática da UFMG, que calcula probabilidades da competição. Falta mais um ponto — com 45 a chance é de 1,7% —, e é isso que ele vai buscar com a equipe para, aí sim, começar a pensar na temporada seguinte.

—Primeiro pensamos em fazer a pontuação mínima. Agora vamos com os pés no chão. Agora é fazer os 45, 46 pontos e zerar qualquer chance de rebaixamento. E vencer o máximo que conseguir para atingir mais um número de vitórias. Continuar com essa determinação e manter o espírito de luta — completou Micale.

O próximo jogo do Figueirense está marcado para as 20h30min de sexta-feira. A equipe vai enfrentar o Oeste na Arena Barueri. Será outro confronto direto, uma vez que a equipe paulista tem um ponto a menos que a alvinegra.

Veja mais notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro 2018