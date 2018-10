O Figueirense encerrou a primeira fase da Copa Santa Catarina em grande estilo. Com atuação de gala do meia Gustavo Poffo, que anotou os três gols, o Alvinegro venceu o Fluminense por 3 a 2, na tarde desta segunda-feira, no Orlando Scarpelli, pela décima e última rodada do Grupo A.

Com seis vitórias, dois empates e duas derrotas, o Figueirense, que disputa a Copa SC com o time sub-20, terminou a primeira fase com 20 pontos e na segunda colocação do Grupo A. O líder foi o Hercílio Luz, com 27. O Alvinegro encara na semifinal o Brusque, primeiro colocado da Chave B.

Os confrontos diante do Brusque valendo uma vaga na final têm datas e horários confirmados pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). A ida será no domingo, às 15h30min, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A volta acontece no dia 11, às 15h30min, no Estádio Valério Gomes Neto, em São João Batista.

O jogo

O Alvinegro foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O gol, anotado por Poffo, foi aos 16 minutos e teve contribuição de Guilherme. Ele cobrou escanteio, e o camisa 7 testou firme para a rede.

GOOOOOOL DO FIGUEIRA! GUSTAVO POFFO!



Guilherme cobra escanteio e o Camisa 7 sobe para abrir o placar!

⠀#FIGxFLU | #CopaSC | 1x0 | 16/1T pic.twitter.com/sXKeGrPECJ — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 29 de outubro de 2018

Na etapa final, o Figueirense ficou sem Vinicius Michelon, expulso. Com um a menos, a equipe sofreu a virada. Aos 18, Victor Heleno empatou, Oito minutos depois, Gabriel Alano virou para os visitantes.

GOOOOOOL DO FIGUEIRA! GUSTAVO POFFO! DE NOVO ELE!



Guilherme cobra falta, Matheus Lucas desvia e o Camisa 7 chega para empatar a partida!

⠀#FIGxFLU | #CopaSC | 2x2 | 29/2T pic.twitter.com/2JlqJiXp4W — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 29 de outubro de 2018

O Figueirense não se entregou e mesmo desfalcado conseguiu se impor em casa para virar novamente. Poffo aproveitou a sobra e deixou tudo igual aos 29. Aos 34, o camisa 7 apareceu de novo para empurrar para a rede após jogada de Gabriel Santos: 3 a 2.

GOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRA! GUSTAVO POFFO! O TERCEIRO DELE!



Jogada pela direita e Gabriel Santos cruza para Gustavo Poffo marcar mais um e colocar o Furacão na frente mais uma vez.

⠀#FIGxFLU | #CopaSC | 3x2 | 34/2T pic.twitter.com/xr9fdboxPD — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 29 de outubro de 2018

