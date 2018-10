Após retornar ao Figueirense com um dos gols na vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma, no sábado, o meia Renan Mota se apoia a chamada "lei do ex" para deixar novamente sua marca. Na sexta-feira, às 20h30min, a equipe encara o Oeste, ex-time do jogador, em confronto na Arena Barueri. Depois de voltar e entrar no decorrer do duelo frente ao Tigre, a esperança é começar entre os titulares na reta final da Série B do Brasileiro.

– Joguei dois anos no Oeste, conheço as pessoas, treinador, presidente e será um jogo diferente. Espero fazer outro gol, tem a "lei do ex" que o pessoal sempre fala. É um jogo bom para se jogar. Estou confiante. O professor Micale falou comigo e pode ser que eu comece jogando. Ele está fazendo algumas mudanças. Estou preparado, não sei se consigo jogar os 90 minutos, mas caso comece, estou me sentindo bem, sem dor. Quero jogar – falou Mota.

Furar a defesa do Oeste não será uma missão das mais fáceis. O time comandado por Roberto Cavalo sofreu apenas 33 gols e o setor é o sexto melhor entre as 20 equipes que disputam a Série B. Para se ter ideia, o CSA, que é o terceiro colocado e disputa o acesso, foi vazado o mesmo número de vezes. Renan Mota disse que para ter sucesso será preciso arriscar chutes de longe para surpreender o goleiro adversário.

– Temos que finalizar mais fora da área. O Micale cobra bastante isso, tanto que esse jogo (contra o Criciúma) foi o que mais chutamos. O Oeste é time chato, que sai no contra-ataque. Joguei lá e sei como é, um time rápido. É na bola parada, chute de fora da área, trabalhar em cima disso – completou o meia.

O Figueirense tem 44 pontos e ocupa a 11ª colocação. Para afastar de vez a chance de rebaixamento e se consolidar na Série B, o Alvinegro precisa da vitória fora de casa pela 34ª rodada.

