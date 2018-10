Wesley (de colete vermelho) ficou no banco de reservas pela primeira vez no elenco profissional

Recém-promovido ao elenco profissional do Figueirense, o zagueiro Wesley é real opção para ser titular diante do Oeste, em confronto agendado para sexta-feira, às 20h30min, na Arena Barueri. Aos 18 anos, o atleta se mostrou confiante para fazer seu primeiro jogo pela equipe e não escondeu a ansiedade na entrevista coletiva antes do treinamento no Orlando Scarpelli.

– Estou confiante e se o professor quiser estou à disposição. A partir do momento que sobe para o profissional já tem que vir preparado, pois se precisar tem que jogar, mas um pouco de ansiedade sempre tem. Estou confiante para atuar – disse Wesley, que na vitória sobre o Criciúma, por 3 a 2, ficou na reserva.

A opção pelo jovem da base se dá após lesões de Eduardo, Nogueira e Cleberson. Contra o Tigre, a zaga foi formada por Trevisan e o volante Pereira, que jogou de forma improvisada no setor. A dupla, porém, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão diante do Oeste. Wesley deseja que sua estreia seja fora de casa.

– Melhor é estrear fora, não tem tanto aquela pressão da torcida, mas acho que se for em casa também seria bom para começar. Espero conseguir fazer um bom jogo. Tenho me adaptado ao estilo do Rogério Micale, que é parecido ao da base e fica mais com a bola. Não mudou muito não – completou.

O Figueirense tem 44 pontos e precisa de pelo menos mais um para confirmar de vez a permanência na Série B na próxima temporada.

