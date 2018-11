Novidade na escalação do Figueirense na noite desta sexta-feira, o goleiro Vitor Caetano estreou, aos 19 anos, como profissional na meta do Alvinegro e foi elogiado pelo elenco após o empate, por 0 a 0, contra o Oeste, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro.

– Coisa boa. Todos passam por isso e ele mostrou que será um grande goleiro – resumiu o meia Ferrareis.

Preterido por Vitor Caetano nesta noite, Denis afirmou ter sido informado por Rogério Micale sobre a oportunidade ao jovem contra o Oeste. O titular ao longo da Série B parabenizou o companheiro de posição.

Eu não diria a palavra sacado. O Micale falou comigo que queria dar a chance para o Vitinho, que vem treinando bem. Ele está de parabéns. Já tive 19 anos e sei como é. Ele fez uma boa estreia, foi muito bem – destacou Denis.

Vitor Caetano também mostrou personalidade em sua primeira entrevista após a estreia como profissional.

– Tenho que agradecer a Deus e o clube que me deu a chance. Foram seis anos debaixo da arquibancada e esperando a chance. Meus companheiros me deram apoio. A ansiedade bate, mas depois tranquiliza. O professor nos dá confiança para fazer isso em campo – falou.

O Figueirense chegou aos 45 pontos e praticamente eliminou o risco de rebaixamento na Série B. A equipe volta a campo na terça-feira, às 21h30min, quando recebe o Guarani, no Orlando Scarpelli, pela 35ª rodada.

