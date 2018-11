Em uma partida fraca e sem emoção, Oeste e Figueirense ficaram no empate por 0 a 0 na noite desta sexta-feira, na Arena Barueri, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. O Alvinegro até chegou a mandar duas bolas na rede adversária, mas em ambas as situações o lance foi invalidado pela arbitragem do mineiro Ricardo Marques Ribeiro.

O empate dá certa tranquilidade as equipes a quatro rodadas para o fim. O Figueirense chega ao segundo jogo consecutivo sem perder, pois vinha de vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma. Com 45 pontos, o Alvinegro é o 11º colocado, abrindo 10 para o Juventude, restando mais 12 pontos em disputa. O Oeste, com 44, é o 12º e acumula seis empates seguidos.

As equipes voltam a jogar na terça-feira, às 21h30min, pela 35ª rodada. O Figueirense recebe o Guarani, no Orlando Scarpelli. Já o Oeste visita o Paysandu, na Curuzu, em Belém.

Poucas chances e futebol ruim

O primeiro tempo ficou bem abaixo da expectativa na Arena Barueri. Os times trocavam muitos passes, mas com pouca efetividade. O Figueirense, que entrou em campo com Vitor Caetano na vaga de Denis, no gol, chegou com perigo apenas aos 19 minutos. Ferrareis aproveitou o cruzamento de João Paulo e finalizou para defesa do goleiro Tadeu. No rebote, Elton foi travado por Patrick no momento que iria mandar para a rede.

A resposta do time paulista foi aos 29. Marciel cobrou escanteio pelo lado esquerdo do ataque e Patrick ganhou no alto da zaga do Figueira, mas errou o alvo. A bola foi pela linha de fundo. Aos 40, Elton chegou a balançar a rede após tocar na saída de Tadeu. O atacante do Alvinegro, porém, estava em posição de impedimento e o lance não valeu. A última chance do intervalo foi com Léo Ceará em chute de fora da área.

Outro gol que não valeu

O segundo tempo teve mais uma bola na rede mandada pelo Figueirense, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro anulou. Aos 13 minutos, Felipe Amorim recebeu pelo lado direito, dentro da área, bateu cruzado para marcar. Antes mesmo da comemoração, o juiz invalidou o lance. Na marcação, ele assinalou falta de Zé Antônio no início da jogada, quando o volante do Alvinegro acertou uma cotovelada no rosto de Léo Ceará.

O Figueirense permaneceu buscando um gol que valesse os três pontos. Daniel Costa entrou na vaga de Renan Mota e em seu primeiro lance quase colocou a bola na rede. Aos 31, após Ferrareis dividir com a zaga, o meia bateu firme e o goleiro Tadeu, mesmo caído na jogada, espalmou pela linha de fundo. Aos 40, o goleiro Vitor Caetano saiu nos pés de Bruno Lopes e travou. Na sobra, Raphael Luz encobriu o goleiro, mas errou o alvo para sorte catarinense.

FICHA TÉCNICA - OESTE X FIGUEIRENSE



OESTE

Tadeu; Adriano Alves, Joilson, Patrick e Conrado; Lídio, Rodrigo Souza (Edilson), Betinho, Léo Ceará e Marciel (Bruno Lopes); Felipe (Raphael Luz). Técnico: Roberto Cavalo.

FIGUEIRENSE

Vitor Caetano; Matheus Sales, Eduardo, Nogueira e João Paulo; Zé Antônio, Betinho e Renan Mota (Daniel Costa); Felipe Amorim (Juninho), Ferrareis (André Santos) e Elton. Técnico: Rogério Micale.

CARTÕES AMARELOS: Betinho, Marciel e Rodrigo Souza (Oeste). Zé Antônio (Figueirense).

BORDERÔ: 793 torcedores para renda de R$ 44.415,00.

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Ricardo Junio de Souza (trio de MG).

LOCAL: Arena Barueri, em Barueri (SP).

