Sem possibilidade de acesso e com risco pequeno, mas ainda existente, de queda na Série B do Brasileiro, o planejamento do Figueirense para 2019 passa pela manutenção na divisão. E isso pode ser assegurado no duelo da noite desta sexta-feira, feriado pelo dia de Finados, às 20h30min, diante do Oeste, na Arena Barueri, pela 34ª rodada.

Após encerrar a sequência de oito jogos sem vencer ao superar o Criciúma, por 3 a 2, o Alvinegro tenta embalar sob o comando de Rogério Micale. O treinador, aliás, conquistou a primeira vitória à frente da equipe. Agora, busca manter o ritmo para chegar à pontuação que garante estabilidade ao clube e tranquilidade na reta final da temporada.

– Nossa equipe está começando a ganhar um padrão, mas precisa seguir pontuando. É o mais importante. Temos um número ainda para atingir, por mais que se digam que eliminamos o risco de queda, acho que só com 45 pontos. Ainda temos um ponto para isso. O objetivo é continuar ganhando para manter a tranquilidade – falou Micale em entrevista coletiva antes da viagem a São Paulo.

Apesar da atuação vitoriosa contra o Criciúma, o Figueirense terá mudanças entre os titulares. A zaga será formada por Nogueira e Eduardo, recuperados de lesão. Eles ficam com os lugares que foram do zagueiro Trevisan, autor do gol que garantiu os três pontos sobre o Tigre, e do volante Pereira, improvisado no setor na ausência de alternativas na defesa.

Outras duas mudanças ocorreram no meio de campo. Por opção técnica, Renan Mota e Ferrareis assumem as vagas de Daniel Costa e Juninho, respectivamente. Micale elogiou os novamente titulares e acredita que são os mais indicados para superar o bom poder de marcação do Oeste.

– Eu vejo o Renan como um grande jogado e é um grande reforço nesse final de temporada. Agora estou tendo chance de usá-lo melhor. Em relação ao Ferrareis, busco quem está em melhor condição e para cada jogo. Sei que todos gostam muito, fez o gol do título e o momento pode ser dele. Espero que ele corresponda – completou o treinador.

FICHA TÉCNICA - OESTE X FIGUEIRENSE



OESTE

Tadeu; Adriano Alves, Patrick, Joilson e Conrado; Lídio, Rodrigo Souza, Betinho, Marciel e Raphael Luz; Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

FIGUEIRENSE

Denis; Matheus Sales, Nogueira, Eduardo e João Paulo; Zé Antônio e Betinho; Renan Mota, Felipe Amorim e Ferrareis; Elton. Técnico: Rogério Micale.

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Ricardo Junio de Souza (trio de MG).

DATA E HORA: sexta-feira, às 20h30min.

LOCAL: Arena Barueri, em Barueri (SP).

Veja mais notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro 2018