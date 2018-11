A vitória sobre o Criciúma por 3 a 2, na semana passada, deixou o ambiente do Figueirense mais leve para a reta final da Série B do Brasileiro. Antes do jogo contra o Oeste na sexta-feira, às 20h30min, fora de casa, o técnico Rogério Micale fechou o último treinamento, mas na entrevista coletiva deixou claro que a cobrança é por uma sequência positiva. Apesar disso, o treinador reconheceu que o adversário vem em um bom momento e que, por isso, o Alvinegro não terá vida fácil na partida pela 34ª rodada.

– Temos que ganhar. Aproveitar a quebra de uma série de estatísticas que foram feitas no jogo passado e continuar pensando em pontuar o máximo possível. A camisa do Figueirense é muito forte. Infelizmente, estamos com uma chance muito reduzida, mas vamos pensar na possibilidade até o final. A gente sabe que no futebol coisas acontecem. O Oeste está bem organizado, bem postado, bons resultados fora de casa. Tem empatado muito, mas é um time difícil de vencer – falou o treinador.

Em campo, Micale será obrigado a mexer na escalação. Na defesa, Pereira e Trevisan estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O setor terá as presenças de Nogueira e Eduardo, recuperados de lesão. No meio de campo, outras duas trocas. Renan Mota e Ferrareis, por opção técnica, ocupam os lugares de Daniel Costa e Juninho. O treinador afirmou que busca alternativas para montar uma equipe sempre competitiva de acordo com cada adversário.

– É natural em fim de temporada ter lesões e cartões. Temos que valorizar quem entra no time, muitas vezes está esperando a oportunidade. Temos a recuperação do Eduardo e do Nogueira, estamos ainda em fase final de avaliação para ver se eles vão jogar. Em relação ao Ferrareis, estou buscando quem está em melhor condição e para cada jogo. Acho que nesse jogo ele pode ter uma nova chance de começar. Sei que todos gostam muito, fez o gol do título e o momento pode ser dele. Espero que ele corresponda – completou.

O Figueirense deve começar o jogo em Barueri com Denis; Matheus Sales, Nogueira, Eduardo e João Paulo; Zé Antônio e Betinho; Renan Mota, Felipe Amorim e Ferrareis; Elton. O Alvinegro tem 44 pontos e, em caso de novo triunfo, encerra o risco de rebaixamento.

