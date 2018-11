Apesar de não emplacar a segunda vitória consecutiva no comando do Figueirense, o técnico Rogério Micale aprovou o empate diante do Oeste, por 0 a 0, na noite de sexta-feira, fora de casa, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. O treinador destacou que o Alvinegro está em evolução e, no seu entendimento, no caminho certo. Por isso, o ponto conquistado como visitante é de suma importância na busca do objetivo de momento: o fim do risco de queda.

– Viemos com a proposta de vencer. Sabíamos a proposta do Oeste e tentamos contrapor. Tivemos as melhores chances e, no meu ver, um pênalti não assinalado a nosso favor. É uma equipe difícil a ser batida. Claro, que quando você vê que o jogo se desenha para uma pressão forte, é preciso voltar com um ponto. Temos uma sequência sem perder e não sofremos gol. Vejo uma evolução nesse sentido. É um ponto difícil de se conquistar e é preciso comemorar – disse o treinador.

O Figueirense chegou aos 45 pontos e abriu 10 em relação à zona de rebaixamento. Ainda restam mais quatro partidas, ou seja, 12 pontos em disputa. Micale ainda elogiou a postura do goleiro Vitor Caetano, de 19 anos, que fez sua estreia como atleta profissional na partida contra o Oeste.

– Eu achei que era o momento para o Vitor. Um goleiro que tem demonstrado segurança no dia a dia. Era um jogo fora de casa e em uma arena sem pressão. Tem uma visão de cobertura muito boa. Fez uma excelente estreia e temos tudo para contar com ele. Tem um potencial para se tornar um grande goleiro – falou Micale.

O Alvinegro volta a campo na terça-feira, às 21h30min, diante do Guarani no Orlando Scarpelli, pela 35ª rodada. Até o fim da competição, o Figueirense ainda terá pelo caminho Vila Nova, Paysandu e CRB.

