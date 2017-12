O ano de conquistas de 2017 ainda não terminou para o JEC/Krona. Mesmo que a bola não role mais dentro de quadra, o Tricolor continua aumentando a lista de feitos na temporada. O último foi na sexta-feira, com a divulgação da lista dos melhores técnicos do mundo, em que Vander Iacovino aparece entre os 10 indicados. A votação é feita pelo site Futsal Planet e é considerada a principal da modalidade.

Vander é um dos cinco brasileiros na lista dos melhores. Concorre ao lado de Marquinhos Xavier (Carlos Barbosa e seleção brasileira), Duda (El Pozo, da Espanha), Cacau (Kairat, do Cazaquistão) e Eder Popiolski (do time feminino de Chapecó). Entre os estrangeiros, o grande destaque é Jesús Velasco, treinador do Inter Movistar, da Espanha, e vencedor das últimas três edições do prêmio.

Independentemente de ser considerado o melhor – a votação é feita por uma banca escolhida pela Futsal Planet –, Vander Iacovino já está feliz pelo ano que o clube atravessou e faz questão de dividir os méritos com os companheiros de trabalho.

– Dentro da minha filosofia, tudo se faz coletivamente. O reconhecimento individual é uma consequência de o coletivo ter trabalhado bem. Não é só uma indicação para o treinador, mas para toda a comissão técnica, para a diretoria, para a supervisão e, é claro, para os jogadores, que são quem fazem as coisas acontecerem – afirmou.

Nesta temporada, Joinville começou o ano com o título da Taça Brasil de Clubes, o mais tradicional torneio da modalidade no país. Depois, alcançou o tão sonhado troféu da Liga Nacional. Fechou o ano também com a taça do Campeonato Estadual. Ter chegado à tríplice coroa deixa o comandante certo de que este foi um dos anos mais especiais da carreira.

– Foi um ano maravilhoso, principalmente por ter chegado ao título da Liga justamente com a equipe com quem cheguei pela primeira vez a uma final, em 2007 (Joinville foi derrotado por Jaraguá na decisão). Quis o destino que eu estivesse presente de novo. E tudo culminou neste ano profissionalmente maravilhoso. Tenho um carinho muito grande por essa equipe e pelas pessoas que trabalham neste projeto. Individualmente, a gente fica feliz, mas a gente não faz nada sozinho – reforça o técnico.

Mais premiações a caminho

O treinador não é o único indicado da equipe ao prêmio de melhor do mundo. Na última semana, o goleiro Willian também foi indicado na categoria de melhor da posição. E há a expectativa de Joinville aparecer em outras categorias.

No sábado, a Futsal Planet indicará a lista dos melhores clubes do ano, e o JEC/Krona, como campeão nacional, tem grandes chances de aparecer na relação. No dia 1º de janeiro haverá a divulgação do prêmio de melhor atleta da temporada, em que o ala Jackson Samurai também aparece como forte concorrente.

A lista completa dos vencedores será divulgada em 10 de janeiro.