O futsal catarinense termina 2017 em alta. Depois de o JEC/Krona ter conquistado os três títulos que disputou na temporada - Taça Brasil, Liga Nacional e Catarinense -, o goleiro Willian foi indicado pelo site Futsal Planet como um dos 10 melhores do planeta. A premiação é considerada a principal da modalidade da bola pesada.

Nos próximos dias, o site listará os indicados em outras categorias que concorrem ao prêmio, como melhor técnico, melhor clube e melhor jogador. O resultado da votação feita por especialistas na modalidade será conhecido em 10 de janeiro de 2018.

A lista completa dos indicados a melhor goleiro conta com Aksentijević (Tyumen, da Rússia), Guitta (Corinthians), Katawut Hankampa (Chonburi Bluewave, da Tailândia), Leonardo Higuita (Kairat, do Cazaquistão), Jesus Herrero (Movistar Inter, da Espanha), Mohammadi Kamalabadi (Isfahan, do Irã), Paco Sedano (Barcelona, da Espanha), Samimi (Varzaghan, do Irã), Tiago (Sorocaba), além de Willian.

Mulheres são destaques

Atleta do Leoas da Serra, de Lages, a ala brasileira Amandinha também concorre mais uma vez ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Vencedora da categoria entre 2014 e 2016, ele vai em busca do quarto reconhecimento. Em setembro, a equipe da Serra comemorou a conquista da Copa do Brasil.

Outro destaque do futsal feminino catarinense é Patrícia Moraes de Faria, a Giga, que defende a equipe de Chapecó. Ela concorre à categoria de melhor goleira, que tem como vencedora das últimas edições Belén de Uña Marzo, que neste ano não disputa o prêmio.

Mais premiações

O Futsal Planet apresentará uma categoria por dia com os outros indicados a melhor do mundo, seguindo o cronograma: melhor seleção (27/12), melhor técnico de clubes (28/12), melhor técnico de seleções (29/12), melhor clube (30/12), melhor atleta jovem (31/12) e melhor jogador (1/1/2018).

Há grande expectativa por mais indicados do JEC/Krona, já que o time joinvilense foi o melhor brasileiro da temporada.

