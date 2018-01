O ala Jackson Samurai, do JEC/Krona, está na disputa pelo prêmio de melhor jogador de futsal da temporada 2017. O atleta teve sua indicação confirmada nesta segunda-feira pelo site Futsal Planet, considerado o principal da modalidade. O vencedor será conhecido no próximo dia 10 de janeiro.

Jackson Samurai concorre ao prêmio com mais nove atletas espalhados pelo mundo, sendo que apenas um deles também é brasileiro: Dyego, do Barcelona. Já Fortino, atualmente no Sporting, de Portugal, e Honorio, da Luparense, da Itália, são nascidos no Brasil, mas defendem a seleção italiana.

Com quatro conquistas - sendo as três últimas consecutivas -, o português Ricardinho, do Movistar, da Espanha é o favorito. Ele, aliás, é o maior vencedor do prêmio, ao lado do brasileiro Falcão. Assim, se for eleito na temporada 2017, ficará reinando sozinho.

Os demais são: o argentino Basile (Kimberley, da Argentina), o espanhol Carlos Ortiz (Movistar), o francês Ngala (Garges Djibson, da França), o tailandês Sornwichian (Chonburi Bluewave, da Tailândia) e o iraniano Tayebi (Kairat Almaty, do Cazaquistão).

O JEC/Krona ainda disputa três prêmios em outras categorias. Está entre os melhores clubes do mundo, Vander Iacovino foi indicado ao posto de melhor treinador, e Willian concorre como o melhor goleiro.

Leia mais:

Em ano cheio de glórias, JEC/Krona tem técnico entre os 10 melhores do mundo