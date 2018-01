O Joinville está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira, o Tricolor deu adeus à competição ao ser derrotado na segunda fase pelo Atlético-MG por 5 a 2. O jogo aconteceu em Taboão da Serra, no interior de São Paulo, justamente no palco que recebeu as partidas do JEC na primeira fase. Na primeira etapa do torneio, os joinvilenses somaram duas vitórias e um empate.

No entanto, nesta sexta, os garotos do JEC sentiram a força dos mineiros, que chegaram a abrir 2 a 0 — com gols de Alerrandro e Bruno Roberto —, com menos de 15 minutos de jogo. Daniel Soares diminuiu para o Joinville aos 31 minutos do primeiro tempo, dando esperança de uma possível reação, mas Wenderson, aos 43 minutos, voltou a abrir vantagem para o Galo.

Na segunda etapa, Anderson Cordeiro fez 4 a 1 para o Atlético-MG aos três minutos. O Joinville marcou o segundo com João Pedro aos 18 minutos, mas Anderson Cordeiro anotou mais um, o quinto e fechou a conta: 5 a 2.