O Joinville poderia ter confirmado vaga antecipada na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o JEC ficou no 0 a 0 diante do São Paulo Crystal, da Paraíba, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra, pela segunda rodada do grupo 24.

O resultado mantém o JEC na liderança isolada da chave, mas ainda não garantido na sequência da Copinha. O time tem quatro pontos, enquanto que São Paulo Crystal e Taboão da Serra aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente, e ambos podem ultrapassar o Joinville se vencerem. O Real-DF, com um ponto, é o lanterna.

A terceira rodada acontece na quarta-feira. O JEC precisa de pelo menos o empate contra o Taboão da Serra, às 16h. Antes, às 14h, o São Paulo Crystal encara o Real-DF. Os dois jogos serão no Vereador José Ferez, em Taboão da Serra.

O jogo

O São Paulo Crystal teve as melhores chances no primeiro tempo. Luquinhas, em duas oportunidades, deu trabalho ao goleiro Nicolas, que teve sucesso em ambas ao espalmar pela linha de fundo. Na primeira, aos 17, e na segunda, aos 32 minutos.

O JEC pressionou no segundo tempo. Aos 16, João Pedro parou no goleiro Richard. Aos 32, Janderson chutou pela linha de fundo. Cinco minutos depois, Baianinho bateu colocado, e a foi na trave. Aos 44, o atacante ficou de frente para o camisa 1, que evitou o gol tricolor.

