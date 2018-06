O Joinville perdeu para o Luverdense por 2 a 0 na tarde deste domingo e chegou a sete jogos sem vencer na Série C. Mesmo com a troca de treinador e a estreia de jogadores, o clube mantém a má fase e não consegue uma vitória para reanimar o torcedor. Faltando um jogo para o fim do primeiro turno, a luta do Tricolor até o fim do campeonato parece mesmo ser a luta contra o rebaixamento.

Com a derrota diante do time matogrossense, o JEC permanece na lanterna do grupo B com quatro pontos. Nem mesmo uma vitória na próxima rodada tira o clube da última posição, já que o Tupi tem oito pontos na nona colocação. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Volta Redonda, com nove pontos. O time fluminense é o adversário do Tricolor na próxima rodada. O jogo acontece na segunda-feira (11/6), às 21h15, na Arena Joinville.

Contra o Luverdense, o Joinville encontrou dificuldades para se impor, conseguir chegar ao ataque e levar perigo ao adversário. Do outro lado, o time da casa também não fez muito para alterar o placar no primeiro tempo. Até cerca de 30 minutos, nenhum dos dois conseguiu finalizar ao gol. A primeira chance surgiu aos 32 minutos, em uma cabeçada dos mandantes que passou perto do gol de Emerson.

O JEC respondeu já no final da primeira etapa, aos 43 minutos. Em um bom contra-ataque armado por Alex Ruan, o jogar esperou Breno avançar e fez o passe em profundidade. Ele recebeu, entrou na área e chutou rasteiro. Diogo Silva tentou chegar na bola, mas ela passou e bateu na trave direita do goleiro.

No segundo tempo, a partida não empolgou muito o torcedor nos primeiros minutos, apesar dos times terem entrado com mais vontade. Aos poucos, o Luverdense foi se mostrando mais ofensivo e partiu para cima do JEC.

Aos 20 minutos, Itaqui fez o passe para Rafael Silva, que bateu cruzado com força exigindo uma grande defesa de Emerson. No entanto, o goleiro não conseguiu evitar novamente quando Lucas Braga arriscou um forte chute de fora da área e acertou as redes aos 20 minutos. A bomba do meia não deu chances a Emerson.

O segundo gol do Luverdense aconteceu aos 31 minutos e foi praticamente um replay do primeiro. Rubinho recebeu passe e arriscou o chute do mesmo lugar em que Lucas Braga havia finalizado. A bola foi no ângulo do goleiro e parou apenas nas redes para coroar a vitória do time da casa.

Os mandantes ainda tiveram mais uma chance de ampliar aos 39, em um desvio de cabeça de Helder. Porém, a finalização foi para fora e o JEC se livrou do terceiro gol.