A diretoria de Futebol do Criciúma apresentou oficialmente, nesta terça, o novo gerente de Futebol. José Reis, vice-campeão da Taça Guanabara de 2011 pelo Boavista, chega para ocupar o lugar de Enedir Perraro.



Reis, de 37 anos, possui alguns anos de estrada dentro do futebol. A única vez que esteve em Criciúma foi na final do Campeonato Brasileiro da Série B, em 2002, quando o Tigre venceu o Fortaleza por 4 x 1 e sagrou-se campeão. A lembrança o entusiasma ainda mais para o trabalho, além do projeto apresentado pelo presidente Antenor Angeloni.



— Acredito que vai ser um upgrade na minha carreira, porque se tratar de uma grande marca do futebol brasileiro. Vim para dar minha contribuição com as pessoas que aqui estão e fazer um bom trabalho — disse.