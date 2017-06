A saída de Renan para o Corinthians depende só de detalhes. Depois do presidente Zunino ter se reunido em São Paulo com a diretoria do time paulista para definir a venda do goleiro do Leão, um novo encontro será feito na Ressacada nesta quarta-feira, dia 1º.



A reunião irá contar também com o empresário do jogador, Carlos Corsini.

Com a provável ida do camisa 20 para o Corinthians, o jovem Aleks deverá ser o substituto da vaga. Com 20 anos completados em fevereiro, o goleiro diz estar pronto para encarar o desafio.



— Faz um ano que eu treino no profissional. Eu observo cada partida do Renan, observada também o Zé Carlos. Psicologicamente e fisicamente eu estou preparado. Mas eu nem sei se o Renan vai embora. De qualquer forma se ele for, eu tenho que assumir.



Na bagagem, o goleiro tem a convocação para a Seleção Sub-20 no ano passado. A experiência contribuiu para o crescimento do jogador.



— Responsabilidade eu tenho desde que comecei a jogar futebol. Estou no profissional há um ano, passei pela seleção sub-20, então é uma responsabilidade que já conheço e se precisar assumir vai ser tranquilo para mim — avisa.



A estreia de Aleks como titular do Avaí poderá ser já no próximo domingo, dia 5, diante do Santos. A partida será na Vila Belmiro. O adversário não assusta o goleiro.



— Alguns dos jogadores eu conheço quando trabalhei junto pela Seleção Sub-20. O ataque que vier é difícil da mesma maneira, isso não faz muita diferença para mim — afirma.



Na opinião do atleta, as duas derrotas no início do Campeonato Brasileiro não são motivos para pânico.



— Não está numa situação complicada ainda. Foram só dois jogos e ainda faltam 36. A gente tem total possibilidade de reverter essa situação.