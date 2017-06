O diretor de Futebol do Figueirense, Marcos Moura Teixeira, disse na tarde da última terça-feira, no CFT do Cambirela, que o Figueirense está em busca de pelo menos dois reforços. Com a antecipação da janela de transferências internacionais, o dirigente afirmou que o clube está de olho em jogadores de fora do país.



— Nosso foco se abre. Ainda não temos nenhum alvo lá fora, mas como a intenção é contratar jogadores para posições específicas, o mercado fica maior e as nossas possibilidades aumentam. Com certeza estaremos de olho — ressaltou o diretor de Futebol.



Marcos Moura Teixeira confirmou que os nomes de Cléverson e Dema, da Chapecoense, estavam na lista, mas foram descartados. Isso porque as negociações não estavam andando como o clube da Capital queria.



— Tivemos algumas conversas em relação ao Cléverson, mas foi uma situação mais complicada e enrolada do que deveria ser. Existe até hoje a dúvida se o Cléverson tem ou não um contrato de continuidade com a Chapecoense. Como não podemos ficar esperando muito, demos a negociação por encerrada — revelou.



Em relação ao zagueiro Dema, Teixeira disse que houve o interesse, mas que o clube não conseguiu fechar a negociação com o jogador.



— Havia a intenção de contratar um zagueiro mais experiente. Mas conversamos com o atleta e não chegamos a um bom acordo. Então, resolvemos finalizar a conversa.