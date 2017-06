O site oficial do Cruzeiro publicou nesta quarta-feira, dia 1º, o acerto de empréstimo do armador Pedro Ken ao Avaí. O jogador será cedido ao clube catarinense até 31 de dezembro, sem custos. O atleta de 24 anos chegou ao time celeste em janeiro de 2010, realizou 32 partidas e marcou quatro gols.



Pedro Ken Morimoto Moreira foi contratado pelo Cruzeiro depois de se destacar no Coritiba, conquistando a série B do Campeonato Brasileiro em 2007 e o torneio estadual em 2008, ambos pelo time paranaense.



Pelo time mineiro, Pedro Ken foi campeão estadual este ano. Pelo Cruzeiro, teve chances de ir a campo por cinco vezes e marcou um gol no jogo de volta da semifinal do Estadual, na vitória de 5 a 1 sobre o América-TO.



A liberação do jogador já havia sido anunciada no dia 18 de maio. Desde então, ele vinha treinando em separado na Toca da Raposa II.



Segundo o empresário Carlos Corsini, Pedro Ken chegou à Ressacada no final da tarde desta quarta para exames médicos e assinatura de contrato. Quem também chegou ao Leão foi o zagueiro Dirceu, que estava no Coritiba. Os dois deverão ser apresentados oficialmente nesta quinta-feira.



A FICHA



Nome completo: Pedro Ken Morimoto Moreira

Posição: Armador

Nascimento: 20/03/1987

Naturalidade: Curitiba-PR

Altura: 1.81 m

Peso: 78 kg

Jogos: 32

Gols: 4

Clubes: Coritiba (2006-2009); Cruzeiro (2010)

Títulos: Campeonato Brasileiro Série B 2007; Campeonato Paranaense 2008; Campeonato Mineiro 2011

Seleção Brasileira: duas convocações para a Seleção Sub-20 (2006 e 2007) e uma para a Seleção Pré-Olímpica (2007)