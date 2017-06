Nesta quinta-feira, dia 2, às 14h, os jogadores do Figueirense realizam uma ação beneficente. Os atletas Wellington Nem e Aloísio e o gerente de futebol Chico Lins vão entregar 11 cadeiras de rodas no Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianópolis.



A ação é uma parceria entre Liderança Conservação e Limpeza, o Sítio Chico Bento de Biguaçu e o Figueirense. A ideia é promover uma grande confraternização, com distribuição de autógrafos.