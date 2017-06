O Figueirense vai entrar em campo no sábado, dia 4, às 21h, contra o Atlético-GO no Orlando Scarpelli com uma postura mais agressiva. O técnico Jorginho ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Héber, que está conversando com a diretoria sobre sua renovação de contrato, mas garante que o time será agressivo contra o time de Goiás.



O comandante alvinegro disse que por jogar no contra-ataque, a partida será diferente das duas primeiras rodadas:



— Vai ser um jogo diferente, porque não é uma equipe que vai buscar o jogo e provavelmente vai jogar no contra-ataque. Mas aqui em casa sempre vamos buscar o resultado independente do adversário.



Jorginho também exaltou a postura do Figueirense contra o Cruzeiro e o São Paulo, mas que era obrigado a ser cauteloso pela qualidade das duas equipes.



— Nós fomos agressivos contra o Cruzeiro e o São Paulo, mas estávamos enfrentando equipes ofensivas, então tínhamos que ter cuidados defensivos.



Sobre o atacante Aloísio, que fez sua estreia contra o tricolor paulista, Jorginho rasgou elogios ao jogador pela sua dedicação ao grupo:



— É um excelente jogador, estamos muito satisfeitos com a vinda dele para cá. Fez uma partida taticamente muito boa e é muito importante ter uma atleta que se dedique ao time. Com certeza vai nos dar muitas alegrias — concluiu.