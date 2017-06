A CBF divulgou o árbitro que vai comandar a partida entre Santos e Avaí, no domingo, dia 5, às 18h30min, na Vila Belmiro. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.



O trio do Distrito Federal é comandado por José de Caldas Souza, que será auxiliado por César Augusto de Oliveira Vaz e Carlos Emanuel Manzolillo. O quarto árbitro é o paulista Marcelo Aparecido R. de Souza.