Ainda não está confirmada a volta dos jogadores William e Diogo Orlando à equipe do Avaí. De acordo com o médico Rodrigo Bolasell, os dois atletas ainda se recuperam de lesão e são dúvida para enfrentar o Santos no próximo domingo, dia 5. O atacante está com inflamação no corte sofrido no pé direito e o volante/lateral-direito se recupera de uma contratura muscular.



Já o zagueiro Gian retorna ao departamento médico. O jogador sofreu estiramento na posterior da coxa esquerda há cerca de um mês e estava prestes a ficar à disposição do técnico Silas. No entanto, ele voltou a sentir dores e passou por exame de ultrassom nesta quarta-feira. Segundo o médico Bolasell, o laudo apontou um novo estiramento no local. Não há previsão para a liberação do atleta.