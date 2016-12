Foto: CAIO MARCELO / Especial



Com uma receita mais enxuta para o ano que vem e na busca por novas receitas, o Criciúma lançou na tarde desta terça-feira um novo plano de sócio. As mensalidades estão mais baratas e as vantagens foram ampliadas para quem contribui mensalmente com o clube. O plano do associado arquibancada custará R$ 90, R$ 20 amenos do que no modelo atual, e nas cadeiras, o desconto será de R$ 40,passando a custar R$ 160 a partir de janeiro.



Quem anunciou as novidades foi o vice-presidente do Criciúma, Carlos Henrique Alamini. Além das vantagens do clube de descontos, sorteios e descontos em ingressos, um dos pontos que chamou a atenção foi a promoção para o Campeonato Catarinense. Os sócios em dia poderão levar um acompanhante, de graça, em todos os jogos. Além de lotar o Heriberto Hülse, o objetivo da direção é conseguir novos sócios.



Atualmente, o Criciúma tem 3,6 mil sócios, que pagam 4.182 produtos entre cadeiras, arquibancada e camarote, por exemplo. A pedido do presidente Jaime Dal Farra, foi pensado um espaço para a venda de ingressos a preços populares, mas devido à estrutura atual do estádio, ainda não será possível viabilizar essa área para o ano que vem.



— Estamos pensando 2017 com cabeça nova. Se erramos em 2016, não foi intencional. Hoje são 4 mil pessoas pagando, nos ajudando a manter o Criciúma, independente dos resultados. Nessa nova temporada estamos com a cabeça voltada para o associado — explica Alamini.



Para as empresas, o clube prevê um plano de descontos conforme o número de sócios. De 5 a 10 carteiras, a mensalidade diminui 10%. De 11 a 30, o desconto é de 15% e com a adesão de 31 funcionários ou mais, vai para 20%. Os demais planos nas modalidades prata, bronze, sócio contribuinte, kids e plano família não sofrerão alteração nos valores. Os sócios antigos, que pagam R$ 80, continuarão pagando o mesmo valor.



Como fica o plano de sócios para 2017:



Carvoeiro ouro arquibancada – R$ 90

Carvoeiro ouro cadeira – R$ 160



