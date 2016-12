Fernando Bonatto não é mais o técnico da equipe de vôlei feminino de Rio do Sul. Em reunião na manhã desta quinta-feira, o coordenador da equipe, Nilo Borgonovo, informou a decisão ao treinador após nova derrota em casa na noite de quinta-feira, para o Pinheiros, por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 16/25, 25/17 e 21/25.

O motivo foi a cobrança por melhores resultados na Superliga. Com três vitórias em 11 jogos e a décima colocação na tabela da Superliga, optou-se pelo desligamento do treinador e a possibilidade de chamar um novo nome para comandar a equipe durante o returno da competição.

Ainda não há previsão de anúncio do novo treinador da equipe. O elenco se reapresenta no dia 2 de janeiro de 2017 depois do período de fim de ano. A primeira partida está marcada para o dia 6, no ginásio Artenir Werner, a partir das 21h30 contra o Sesi-SP.

A derrota para o Pinheiros na quarta-feira

Rio do Sul começou mal o jogo no passe, dando trabalho para a levantadora Carol Leite trabalhar suas jogadas e assim ter efetividade no ataque. O Pinheiros não cometia erros e aproveitava as jogadas de ataque com Babi e também Mimi Sosa, velha conhecida do time de Rio do Sul. Natiele, um dos destaques do time catarinense na Superliga até o momento, foi substituída por Fran Stedile por conta de lesão sentida logo no início do jogo.

No segundo set, a equipe também começou em desvantagem e vendo o Pinheiros jogar mais solto. Sonaly no lugar de Nayara, com uma torção no tornozelo, era a nova tentativa no ataque do time catarinense que voltava a pecar no contra-ataque e também na recepção. E apesar das boas investidas de Camila Paracatu e Kasiely, recuperada de uma inflamação no ombro direito, as catarinenses acabaram vencidas também nesta parcial.

Jogando em casa, Rio do Sul usava todas as armas que tinha. E praticamente todo o banco de reservas esteve em quadra na maior parte do terceiro set. A estratégia deu certo, tanto que a equipe passou a jogar melhor e animar o torcedor no ginásio Artenir Werner. O passe melhorou e deu a chance para a levantadora Francine distribuir bolas precisas para Kasiely, Sonaly e Fran Stedile no ataque.

Tanto Natiele como Nayara não voltavam para o jogo por conta de lesão ainda no primeiro set. O Pinheiros aproveitou esta oportunidade no saque e dificultou a vida das donas da casa. Em desvantagem no placar, Rio do Sul teve um esforço tremendo para tentar encostar no placar e , mas o set já era do Pinheiros, assim como a vitória.

