O Campeonato Catarinense de 2017 vai começar com cara de novidade. Não que as regras do jogo ou a fórmula da competição tenham mudado de um ano para o outro, mas há algo de novo na atmosfera para todos os personagens: desde as equipes que disputam o Estadual até a Federação Catarinense de Futebol, que após 31 anos se encontra sob uma nova gestão.

O Estadual deste ano vai ter uma disputa à parte, resgatando a tradição de lutar por um troféu em cada turno da competição, o que não acontecia desde 2013. O vencedor da primeira metade do campeonato será o ganhador da Taça Atlético Nacional – uma homenagem da FCF para o time de Medellín, por todo o apoio dado à Chapecoense. Já o campeão do returno ficará com a Taça Sandro Pallaoro, ex-presidente do Verdão.

Além disso, começa a disputa pela Taça Delfim de Pádua Peixoto Filho, que será entregue ao primeiro clube que conquistar três estaduais a partir de agora.

