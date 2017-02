Não importa se é contra o Inter de Lages ou contra o Corinthians. Para ter sucesso dentro das quatro linhas, o técnico Pingo quer ver o Brusque mantendo a sua identidade ofensiva, o que vem dando certo nos últimos jogos. É com esse espírito de coragem que o treinador está preparando seus comandados para o duelo desta quarta-feira, às 21h45min, contra o Timão pela Copa do Brasil no estádio Augusto Bauer.

— Eu sempre passo para os nossos jogadores que temos que ter coragem para executar as coisas. Essa é uma característica nossa, que vem desde que estivemos aqui em 2014. Então, a gente não pode fugir disso — disse o técnico do Brusque após o treino da equipe nesta terça-feira.

No Campeonato Catarinense, o Brusque vem bem. É vice-líder, à frente de equipes com mais tradição, como Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Joinville. No último jogo, fora de casa, o time de Pingo venceu o Inter de Lages por 3 a 0. Contra o Corinthians, o grupo quer manter a pegada para, quem sabe, aprontar para cima do Timão.

— Eu creio que vai ser um jogo franco e aberto, porque as duas equipes tem essa característica ofensiva. É claro que a gente está pensando exclusivamente em decidir a partida no tempo normal. Tem a possibilidade dos pênaltis, mas o mais importante é a gente saber que tem a possibilidade de conseguir o resultado positivo — enfatizou Pingo, deixando claro que seu time não deve temer o Corinthians.

Pelo que mostrou na atividade desta terça-feira, o time já está definido. No treino no Estádio Augusto Bauer, ele armou a equipe com Rodolpho; João Carlos, Cleyton, Neguette e Carlos Alberto; Boquita (Willian), Mineiro, Leilson e Assis; Ricardo Lobo e Jonatas Belusso.