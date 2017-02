Waguinho Dias é o novo treinador do Tubarão. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do profissional que comandará o Peixe na Série A do Catarinense. Waguinho chega para o lugar de Marcelo Mabília, que pediu demissão do clube no último domingo, após a derrota por 2 a 1 para o Inter de Lages, pela quinta rodada do Estadual.

- Conversamos bastante, buscamos vários nomes no mercado e escolhemos o Waguinho porque ele já conhece o futebol do Estado e tem o perfil de levantar este grupo. Estamos unidos para tirar o clube desta situação. Isso é o mais importante agora. Ele já trabalha com o grupo nesta terça-feira - destacou o presidente do Tubarão, Luiz Henrique Martins Ribeiro.

Wagner Santos de Souza Dias é natural de Sumaré (SP), já atuou como jogador de futebol e trabalha como treinador desde 1999. Ele iniciou no União Barbarense passou por clubes como Guarani, Rio Branco-SP, Audax e Inter de Lages. Na equipe de Santa Catarina, em 2016, disputou o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão.

Além do treinador, o auxiliar Gustavo Camargo e o preparador físico Agenor Junqueira também integram a nova comissão técnica.

O Peixe ocupa a lanterna do Campeonato Catarinense, com apenas um ponto somado. Neste segunda-feira, Mabília divukgou uma carta de agradecimento ao Tubarão. Confira a íntegra:

"Aceitei o desafio de assumir o comando técnico do Clube Atlético Tubarão em fevereiro de 2016. Exatamente um ano depois resolvi abreviar minha continuidade na equipe, no qual sou eternamente grato. Foram 26 jogos com 14 vitórias, três empates e nove derrotas, um aproveitamento de 57% dos pontos disputados.

Ter essa experiência como treinador do Atlético Tubarão só engrandeceu meu conhecimento sobre futebol. Trata-se de um clube modelo que está aplicando uma gestão extremamente profissional e que certamente colherá os frutos desse trabalho que vem sendo executado.

Infelizmente, o futebol não é uma ciência exata. Se no ano passado recolocamos o time na elite do catarinense, tivemos a melhor campanha da primeira fase da Série B do estadual além do melhor ataque e melhor defesa da competição, neste ano os resultados não aconteceram conforme imaginávamos, mesmo tendo atuações convincentes e reconhecidas por imprensa e torcida.

Ciente da importância da manutenção do Clube Atlético Tubarão na Série A do Campeonato Catarinense resolvi tomar essa decisão de pedir demissão para que outro profissional possa dar sequência ao trabalho. Quero agradecer a todos que fizeram parte da minha rotina em Tubarão no último ano. Desde a torcida, que sempre me apoiou e tenho certeza que dará o suporte necessário para recuperação do CAT no estadual, além de comissão técnica, atletas e dirigentes.

Saio do clube com as portas abertas e com a certeza de que o trabalho que consegui executar na equipe me credencia para dar prosseguimento na minha carreira da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo, Marcelo Mabília"

Leia outras notícias do Tubarão

Acesse a tabela de classificação do Campeonato Catarinense