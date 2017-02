O paraibano Carlos Moura e a catarinense Simone Ferraz, atuais campeões da Meia Maratona de São José, confirmaram presença na segunda edição do evento na defesa do título da prova, que esse ano será realizada no dia 12 de março. Por se tratar da primeira competição as vitórias em 2016 garantiram a dupla os recordes de prova. Paraíba venceu com 1h11m09s enquanto Simone concluiu os 21km em 1h20m25s.

Em busca de mais uma vitória em seu estado, a catarinense Simone Ferraz espera abrir o ano com vitória, assim como em 2016. Motivada após o quinto lugar na Meia Maratona de São Paulo, considerada umas das mais competitivas do país, Simone chega ao evento na cidade de São José com os objetivos bem definidos.

¿Minha melhora marca pessoal é nessa prova e eu vou com a expectativa de vencer e quem sabe quebrar o recorde¿, comenta Simone, que explica o bom rendimento na prova devido as características do percurso, conhecido por suas subidas que acabam exigindo um pouco mais dos competidores.

¿Esse é o meu diferencial, eu subo muito bem, tenho força para subir. As provas que têm subida são as que eu mais gosto. Tenho como característica de correr ritmada. O ano passado a disputa foi muito dura com a Dione (Chillemi – atleta do Paraná) e esse ano acho que vai ser da mesma forma, com um nível ainda mais elevado¿, completa Simone Ferraz.

Da mesma forma, o atual campeão entre os homens, Carlos Moura, faz uma avaliação da prova do próximo dia 12. Competindo por Blumenau há sete anos, o Paraíba, como é conhecido, chega como favorito para segunda edição da Meia Maratona de São José, mas sabe que terá um longo caminho pela frente.

¿Ano passado a vitória veio, mas eu não fiz um dos meus melhores tempos. Esse ano eu acredito que para vencer a marca de 1h11 do ano passado será superada, pois o nível técnico está alto. Vou tentar melhorar o que fiz em 2016 e buscar um bom lugar no pódio¿, comenta Carlos Moura.

Resultados da Meia Maratona de São José 2016:

21km – Masculino

1º Carlos Moura – 1h11min09seg

2º Elson Gracioli – 1h15min48seg

3º Diogo Trindade – 1h16min26seg

4º Mirivaldo Souza – 1h17min38seg

5º Bruno Besen – 1h19min13seg

21km – Feminino

1ª Simone Ferraz – 1h20min25seg

2ª Dione Chillemi – 1h20min57seg

3ª Rosa Padilha – 1h33min32seg

4ª Gisele Bertucci – 1h33min44seg

5ª Denise Ramirez – 1h37min39seg

10km – Masculino

1º Leandro Oliveira – 31min23seg

2º Ojanio dos Santos – 34min00seg

3º Yuri Fajardo – 34min59seg

4º Clovis dos Anjos – 35min19seg

5º Josimar Souza – 36min50seg

10km – Feminino

1ª Luiza Vargas – 42min49seg

2ª Susany Perardt – 47min22seg

3ª Karina de Souza – 47min37seg

4ª Mari Meyer – 50min31seg

5ª Franciele – 50min32seg

5km – Masculino

1º Patrick Barbosa – 15min14seg

2º Rafael Carvalho – 16min08seg

3º Jorge Ferreira – 17min06seg

4º Valdir Junior – 17min15seg

5º Carlos Magno – 17min24seg

5km – Feminino

1ª Ana Claudia – 18min34seg

2ª Naiana Baumgratz – 18min55seg

3ª Jocelia Melek – 19min16seg

4ª Emily Pistor – 21min09seg

5ª Roselia Forte – 22min03seg

