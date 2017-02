Se algum torcedor do Barcelona de Guayaquil ou do Emelec tinha a esperança em um futuro próximo de assistir um clássico entre as duas equipe na casa do rival, as informações não são em nada animadoras.



Isso porque, segundo entrevista dada pelo presidente do Bombillo, Nassib Neme, a rádio equatoriana La Deportiva, uma conversa entre as diretorias das duas partes definiu uma importante questão com relação a presença de torcedores visitantes no chamado Clásico del Astillero:

– Chegamos a um acordo com a dirigência do Barcelona para jogarmos somente com torcedores locais por mais dois anos.¿



Com isso, a situação que já vem acontecendo desde o ano de 2014 com relação a ausência da torcida do Ídolo no George Capwell e vice-versa deve prosseguir pelo menos até 2019.



A decisão é revelada em meio ao péssimo clima que vem sendo alimentado no Equador principalmente ao redor da Sur Oscura, principal torcida organizada do Barce, após a confusão ocorrida no jogo diante do Macará entre torcedores do próprio clube amarelo.