Uma partida entre dois campeões da Copa do Brasil irá definir quem segue para a próxima fase da competição. O Criciúma vai até a região do ABC Paulista, onde enfrenta o Santo André, às 16h desta quinta-feira, no Estádio Bruno José Daniel. A vantagem do empate, com ou sem gols, é do time catarinense, que está melhor colocado no ranking da CBF. Já os donos da casa poderão contar com o fator local e o apoio da torcida em busca da vitória.



A última vez que os dois times se enfrentaram foi em 2008, pela Série B do Brasileiro. Para o jogo de hoje à tarde, Deivid não quer saber da vantagem do empate e nem de retrospecto. Ele encara a partida como o jogo do ano para o Criciúma.

O time terá duas mudanças: João Henrique entra no lugar de Alex Maranhão, e Caio Rangel vai substituir Pimentinha.

– O Santo André é uma equipe com jogadores experientes, vamos ter muito trabalho. Vem de resultado positivo diante do Corinthians (pelo Paulistão), vem motivado. Acredito que eles vão propor jogo, mas temos qualidade também para ir lá e vencer. Temos que ter tranquilidade, concentração, é um jogo só, praticamente uma final – comentou o treinador.

No Santo André, alguns personagens são bem conhecidos do Criciúma. O goleiro Zé Carlos e o técnico Toninho Cecílio já defenderam o Tricolor do Sul.

Ficha técnica

Santo André:

Zé Carlos; Cicinho, Reniê, Leonardo e Paulinho; Baraka, Edu Vieira, Fernando Neto e Eduardo Ramos; Diogo Borges e Claudinho. Técnico. Toninho Cecílio

Criciúma:

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e João Henrique; Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Jheimy. Técnico: Deivid

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Pedro Martinelli Christino e Diego Grubba Schitkovski (trio do PR)

Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André – SP

Horário: 16h desta quinta-feira



Leia mais:

Criciúma luta, mas acaba derrotado pelo Brasil-RS na Primeira Liga

Em súmula, árbitro detalha xingamentos recebidos do técnico do Criciúma

Técnico do Criciúma desabafa após revés: "Uma vergonha essa arbitragem de SC"