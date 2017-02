Foto: Caio Marcelo / Especial





Na estreia diante da torcida do Criciúma, o atacante Caio Rangel agradou e figurou entre os melhores da partida. O jogador de 21 anos chegou ao clube há cerca de um mês, e assim que entrou em campo, conseguiu mostrar qualidade e se manter entre os titulares. Ele deu velocidade e criatividade ao ataque pelo lado direito, mas disse que está disponível para jogar onde o técnico Deivid preferir.



— Sempre joguei assim, tento passar pelos adversários, às vezes passo com facilidade e tento caprichar nos cruzamentos. O momento vai chegar,da assistência, do gol, é só trabalhar. Pra mim não tem posição fixa, sempre joguei nos dois lados, preferencialmente na esquerda que posso limpar pro meio e chutar, posso dar assistência, mas quero sempre ajudar a equipe — explicou o jogador.



Feliz com a vitória por 2 a 1 sobre o Almirante Barroso, o atleta agora mira na Copa do Brasil, próximo desafio do elenco carvoeiro. Jheimy, que é referência no ataque tricolor, tem recebido cobrança da torcida para balançar a rede mais vezes. Caio não poupou elogios ao colega, que ele considera inteligente e de boa movimentação. O auxiliar técnico Raphael Bahia concorda, e pede paciência.



— Atacante vive de gols mas a gente não pode achar que elevai fazer gol em todos os jogos. A equipe treina para que todos tenham situação de gols, ele não precisa fazer gol todo jogo para a gente ficar satisfeito. Taticamente ele é perfeito, supre o que a gente pede, e nossos gols saem com Giaretta, Maranhão, Raphael Silva, não somente com o Jheimy. Nos treinamentos ele apresenta boas finalizações,naturalmente com o tempo o gol vai sair — comentou o auxiliar técnico.



O Criciúma retoma os treinamento na tarde desta segunda-feira. Na quarta às 19h30min, ele recebe o Altos do Piauí, estreante na Copa do Brasil, para definir quem segue para a próxima fase da competição. Para a partida, o Tigre terá promoção de ingressos a R$ 20, e os sócios em dia poderão comprar o ingresso para um acompanhante por R$ 10.



