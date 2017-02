Alex Maranhão, autor do gol que garantiu a classificação do Criciúma para a próxima fase da Copa do Brasil, pode aparecer na lateral esquerda diante do Almirante Barroso, pelo Campeonato Catarinense. O Tigre recebe o time de Itajaí no domingo, às 16h, e com Marlon suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a dúvida de Deivid para a posição está entre o meia e o jogador Chico, lateral de origem. Maranhão está preparado para jogar na posição que for, e espera um jogo pegado.

— Conheço alguns jogadores que estão lá, o treinador trabalhou comigo no Grêmio Barueri, é um cara motivador, vencedor, que trabalha muito e já deu provas ai, venceu Figueirense por 4 a 2, então nós temos que ter toda atenção possível. Vai ser um jogo que vai exigir muito da nossa concentração, do nosso físico, mas sabemos que jogar dentro da nossa casa, diante do torcedor, nós precisamos vencer pra continuar vivos na briga pelo título do turno — comentou Maranhão.

Enquanto o Criciúma vem de uma maratona de jogos nos últimos dias, o Almirante Barroso teve toda a semana para recuperar atletas e trabalhar de olho no Tigre. O time de Itajaí tem um ponto a menos do que o Criciúma, e quem vencer consegue se manter na briga pelas primeiras posições na tabela. Com tanto em jogo, o lateral-direito Nei confia no grupo alviverde, mas sabe que não terá jogo fácil contra o dono da casa.

— É sempre complicado jogar contra o Criciúma dentro da casa deles, onde eles tentam impor um ritmo forte de jogo desde o começo. Temos que ser inteligentes, para chegar lá e colocar o nosso ritmo — comentou o jogador.

O Criciúma vem de uma derrota contra o Figueirense, e sem pontuar na última rodada, se distanciou do líder Avaí e está em terceiro. Já o Barroso garantiu um ponto no empate contra o Metropolitano, e está em sétimo na tabela.

Ficha técnica

Criciúma

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta, Chico (Alex Maranhão); Barreto, Douglas Moreira, João Henrique; Adalgiso Pitbull, Caio Rangel e Jheimy

Técnico: Deivid

Almirante Barroso

Rodolfo; Nei, Robenval, Téssio e Adriano Chuva; Van Basty, Rodrigo Couto, Diogo Dolem e Anderson Safira; Jefferson Paulista e Schwenck.



Técnico: Renê Marques

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliviera

Horário: 19h30min, deste domingo

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Confira a tabela do Campeonato Catarinense