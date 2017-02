Horários das liberações de pistas para o clássico

O Comando do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o Avaí Futebol Clube comunicam as alterações no trânsito para o dia 22 de fevereiro (quarta-feira), quando haverá a partida entre Avaí e Figueirense, a partir das 21h45, no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada). O confronto é válido pela 7ª rodada do turno do Campeonato Catarinense 2017. A liberação de pista dupla vai acontecer da seguinte forma:

Sentido Único: Centro — Estádio da Ressacada

Das 19h45 até ás 20h05

Das 20h20 até ás 20h40

Das 20h55 até ás 21h15

Das 21h30 até ás 21h45

Sentido único: Estádio da Ressacada — Centro

Das 23h35 até ás 23h55

Das 00h05 até ás 00h25

Das 00h35 até ás 00h55

ATENÇÃO: Poderá ocorrer liberações antes dos horários previstos, por decisão do Comandante do Policiamento, de acordo com o movimento de veículos ao aeroporto.

Ressaltamos que os horários de liberação do trânsito em sentido único, após a realização da partida, foram definidos de acordo com as possibilidades, em decorrência da conciliação desta medida com os horários dos vôos que partem do Aeroporto Hercílio Luz neste período. Desta forma, solicitamos a compreensão de todos em relação aos horários acima estabelecidos, pelos motivos já expostos.



