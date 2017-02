Mesmo que nove clubes lamentem o desfecho antecipado do turno do Estadual com título para o Avaí, pelo menos três deles têm motivos para se unir ao Leão e ver o copo meio cheio. O JEC, em crise, tem duelo pela Copa do Brasil para tentar mudar o astral; o Criciúma, já classificado no torneio, pode se concentrar em acumular pontos no Campeonato Catarinense (jogo atrasado com o Tubarão) visando garantir a segunda melhor campanha; e o Brusque tem momento histórico diante do Timão.



Os três jogos serão nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, assim como partida isolada do Estadual. O Joinville recebe o São Raimundo, do Pará, a partir das 19h30min, na Arena. A situação é dramática no regional, com o Tricolor do Norte na zona de rebaixamento. Para ganhar moral e até segurar o emprego, o técnico Fabinho Santos precisa da classificação. Se seguir no torneio, o adversário vem do vencedor de Rio Branco-AC (que eliminou o Figueira) e Gurupi, do Tocantins.

Já o Brusque, além de sensação no Catarinense, estará na vitrine do futebol. Recebe o Corinthians, em jogo histórico no Estádio Augusto Bauer, às 21h45min. A cidade vive a partida e o momento do clube, que faz bonito no início de temporada. Se o Bruscão for adiante no torneio, vai encarar o vencedor de Avaí e Luverdense.

O jogo da Ressacada está marcado para 19h30min e servirá para a torcida conferir o time que foi campeão antecipado do turno de SC, além de garantir vaga na final do campeonato. Se o Avaí passar de fase já se prepara para o duelo com o Brusque, que já foi decisivo no turno, ou com o Corinthians, antecipando encontro que vai acontecer também na Série A do Brasileiro.

O Criciúma, por sua vez, está tranquilo, afinal apenas espera, na Copa do Brasil, o vencedor de Fluminense x Sinop, do Mato Grosso. O Tigre, contudo, entra em campo contra o Tubarão, rival do Sul do Estado, e se conseguir os três pontos assume a segunda colocação na tabela do Catarinense. O time de Deivid quer acumular gordura, porque a campanha geral vai definir vantagem de mando de campo nas finais caso o time consiga conquistar o returno.

Jogos desta quarta-feira

19h30min - ABC-RN x Audax

19h30min - Avaí x Luverdense-MT

19h30min - Joinville x São Raimundo-PA

19h30min - Sinop-MT x Fluminense

19h30min - PSTC-PR x São Paulo

20h30min - Sampaio Correa-MA x Guarani

20h30min - Gurupi-TO x Rio Branco-AC

21h45min - Vila Nova-GO x Vasco

21h45min - Brusque x Corinthians

21h45min - Boa-MG x Goiás

Quinta-feira

19h30min - Ponte Preta x Cuiabá