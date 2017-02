Time do técnico Deivid assume a responsabilidade de comandar as ações e propor o jogo dentro de casa

Na segunda final do ano, como se refere o técnico Deivid à partida desta quarta-feira à noite, o Criciúma recebe o Altos, do Piauí, pela Copa do Brasil. Quem vencer o confronto, que começa às 19h30min, avança para a próxima fase da competição, e dessa vez não tem vantagem sobre empate: se o placar terminar igual no tempo normal, a partida vai para os pênaltis. Em campo, o campeão de 1991 enfrenta um novato na competição, que garantiu a vaga na segunda fase depois de vencer o CRB por 2 a 0.

Para o duelo, Deivid vai com o time titular completo. A obrigação de impor o ritmo, segundo ele, é do Criciúma, que vai jogar em casa e com o apoio do torcedor. Na possibilidade de decidir a partida nos pênaltis, o grupo treinou as cobranças no último trabalho antes do jogo.

— Com todo respeito ao Altos, a responsabilidade é do Criciúma. A gente tem que jogar, tem que propor jogo, assumir essa responsabilidade jogando em casa junto com nosso torcedor. A força que a gente tem aqui, isso leva para um lado muito positivo, espero que o torcedor vá, lote o estádio, incentive nossos jogadores até o final porque a gente vai precisar deles — comentou o treinador.

No embarque rumo a Santa Catarina, o técnico Francisco Diá falou sobre a maratona de jogos do clube, que também participa de três competições simultâneas: Copa do Brasil, Estadual e Copa do Nordeste. Ele disse que não terá tempo para treinar, e que o descanso será a prioridade. O grupo vai a Criciúma com 18 jogadores e sem o volante Leandro Sobral, que foi poupado. O Jacaré do Surubim, referência ao mascote do time e ao rio que corta a cidade, foi fundado em 2013, mas começou a participar de competições oficiais em 2015.

Ficha técnica

Criciúma: Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e João Henrique; Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Jheimy. Técnico: Deivid

Altos: Alex Alves; Vitor Salvador, Marcelo, Jeremias e Tiaguinho; Do Santos, Nonato, Esquerdinha e Patrick Recife; Manoel e Joelson. Técnico: Francisco Dia

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Pena (trio do RS)

Local: Estádio Heriberto Hülse – Criciúma

Horário: 19h30min desta quarta-feira



