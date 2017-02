Foto: ALE VIANNA / estadão conteúdo





Mesmo com a vantagem do empate, o Criciúma correu atrás do gol e venceu o Santo André por 1 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, pela Copa do Brasil. O Tigre não teve tarefa fácil diante do campeão de 2004, que teve bom volume de jogo e levou perigo em algumas oportunidades com Edmilson e Claudinho. No banco até a metade do segundo tempo, quem fez o único gol da partida foi Alex Maranhão, aos 38 minutos.



Com João Henrique e Caio Rangel entre os titulares, o Tigre ganhou volume de jogo, mas a bola teimava em não entrar. O goleiro Zé Carlos foi bastante acionado, mas com uma atuação segura, deu trabalho para o ataque carvoeiro. O volante Douglas Moreira foi um dos destaques do time catarinense, com boas tentativas de fora da área.



Na saída de João Henrique para a entrada de Alex Maranhão, o Tigre ficou com quase toda a formação que vem jogando desde o início da competição. A pouco mais de dez minutos em campo, bastou um lance de qualidade com Caíque Valdívia para Alex Maranhão balançar a rede.



Na próxima fase da Copa do Brasil, o Criciúma enfrenta o Altos do Piauí, que venceu o CRB por 2 a 0. Esta será a primeira participação do time piauiense na competição nacional. Os dois times esperam a confirmação da tabela da próxima rodada para saber o dia e horário do confronto.



Ficha



Santo André - 0

Zé Carlos; Cicinho, Reniê, Leonardo e Jean; Edmilson, Dudu Vieira, Fernando Neto e Eduardo Ramos (David Ribeiro); Deivid (Guilherme Garré) e Claudinho. Técnico: Toninho Cecílio



Criciúma - 1

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e João Henrique (Alex Maranhão); Caio Rangel (Pimentinha), Adalgiso Pitbull e Jheimy (Caique Valdívia). Técnico: Deivid



Gol: Alex Maranhão, aos 38 do segundo tempo

Cartões amarelos: Douglas Moreira (C), Fernando Neto (SA), Dudu Vieira (SA)

Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André – SP

