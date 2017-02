Foto: Comunicação CA Tubarão / Divulgação





Com um empate e quatro derrotas no Catarinense, o Tubarão precisa começar a vencer se quiser se manter na Série A do estadual. O Peixe recebe o Joinville neste sábado, às 19h30min, no Estádio Domingos Silveira Gonzáles. Diante da torcida, que tem comparecido em peso para apoiar o time da casa, o técnico Waguinho Dias quer estrear com o pé direito frente ao Tubarão.



Nesta sexta-feira o grupo realiza o último treino antes de encarar o JEC, que está em oitavo lugar e também precisa voltar a vencer. O lateral Vitão, que atuou como titular do Peixe nos dois últimos jogos, está feliz com a oportunidade e espera contribuir. Ele sabe da importância de manter o time na elite do catarinense, e diz que o grupo está focado nesse objetivo.



— A permanência do time na elite do estadual é boa para todo mundo. Para o clube, para nós jogadores, para a torcida e para a cidade como um todo. O nosso grupo está fechado, muito unido para conseguir esse objetivo.Precisamos entrar em campo e dar o nosso melhor para conquistar a vitória sábado — comenta o atleta.



Com a chegada do novo treinador, o grupo se adapta às mudanças no setor técnico. Waguinho Dias chega com o desafio de voltar a dar alegrias ao torcedor. O primeiro trabalho com o elenco foi na quarta-feira, e entre ajustes e conversas, a expectativa é a melhor possível por parte dos jogadores.



— Cada treinador tem sua metodologia. Na quarta-feira,fizemos o primeiro treino tático com ele e estamos definindo algumas coisas para o jogo de sábado. Quando um novo técnico chega, quem não estava jogando se motiva para conseguir uma vaga, e aqueles que estavam precisam trabalhar ainda mais para continuar. O mais importante nisso tudo é o Tubarão vencer — destaca Vitão.



