O clássico entre Atlético-PR e Coritiba foi cancelado pela Federação Paranaense de Futebol. Em nota oficial, a entidade diz que não permitiu o início do jogo porque havia profissionais não credenciados à beira do gramado.

No entanto, em um áudio captado pela TV Uol, o quarto árbitro Rafael Traci diz a dirigentes que a transmissão não poderia ser feita porque os profissionais contratados pelos clubes envolvidos não eram detentores dos direitos de transmissão:

— O pessoal não pode transmitir porque não é a detentora do campeonato. É isso que a gente recebeu de informação. Se continuarem eles (funcionários da transmissão) dentro do campo, nós não podemos ter essa partida — disse Traci.

Atlético-PR e Coritiba não chegaram a um acordo com nenhuma emissora de televisão para a venda dos direitos de transmissão dos jogos no Estadual. Com isso, planejaram exibir o clássico em seus canais próprios na internet.