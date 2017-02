Wayne Rooney pode até ter negado que está de saída para a China, mas seu nome continua sendo especulado em outros clubes. Agora, o atacante inglês está sendo ligado ao Everton, clube que o revelou para o futebol. Seu o contrato com os Red Devils vai até junho de 2018.



Rooney deixou o time de Liverpool em 2004, com 18 anos, rumo ao clube de Manchester, onde conquistou tudo que era possível e se tornou maior artilheiro da história. O técnico Ronald Koeman, em entrevista à 'SkySports', admitiu que o jogador pode ser uma opção para os Toffees ao fim da temporada.



– Eu acredito que Wayne Rooney ainda está jogando em um alto nível. Penso que ele fez uma boa escolha ao ficar no Manchester United e na Premier League, porque ele ainda tem dois ou três anos a sua frente para jogar em alto nível. O que vai acontecer no final da temporada? Eu não sei, mas ele é um dos jogadores que pode fazer o Everton mais forte – disse o treinador.



O diretor de futebol do Everton, Steve Walsh, compartilha da opinião do comandante dos azuis de Liverpool.



– Wayne Rooney é um dos maiores futebolistas que jogaram o jogo na Inglaterra, e nós não estarmos interessados seria errado. Ele começou sua carreira aqui, e se a oportunidade surgir para que ele possa voltar e se dar bem com todos é algo que nós consideraríamos. Está naquela categoria de ser um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, então por que nós não estaríamos interessados? – comentou.