O Inter de Lages venceu o Tubarão na tarde deste domingo por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Com o resultado da partida disputada no Vidal Ramos Júnior, o Leão Baio chegou aos sete pontos, na quarta colocação da tabela do torneio, um salto na tabela (saiu da nona posição). Já o time do Sul do Estado segue sem vencer, com apenas um ponto, na lanterna.

Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Mabília anunciou sua saída do comando técnico do Tubarão. Mauro Ovelha e Rogério Perro são os nomes cotados para o cargo.

Os gols do time da Serra foram anotados por Victor e Parrudo. O único tento do Tubarão foi marcado por Ricardo Conceição.

Na próxima rodada, o Inter de Lages encara o Metropolitano, em Blumenau, domingo, às 17h. Um dia antes, no sábado, o Tubarão recebe o JEC, às 19h30min, no Domingos Gonzalez.

