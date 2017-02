Os Jogos Comunitários de Lages (Jocol) têm novidades. O novo projeto contempla a criação de novas divisões, sendo a Primeira, com a junção de 20 clubes da Série B, com as primeiras 44 equipes que se inscreverem.

Os participantes poderão conferir todos os detalhes no regulamento. Um dos critérios é a inscrição de somente atletas de Lages. Também está prevista a realização do Jocolzinho, com a participação de no máximo 16 equipes, nas modalidades de Futebol Sete, com crianças em idade de 12 a 15 anos, e Futebol de Campo, de 14 a 17 anos. Haverá o retorno do Futebol Feminino. Ao todo serão 22 modalidades, com a expectativa da participação de aproximadamente de mais de 4 mil atletas.

O prefeito Antonio Ceron, que procura acompanhar de perto também o que acontece no esporte do município, ao comentar a nova proposta dos Jogos Comunitários, disse não estar preocupado em participar dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

O compromisso é de encontrar espaço sadio para as crianças, em parceria com a Secretaria de Educação, e fazendo uso das estruturas existentes de entidades que atuam nos bairros e que vivenciam o dia a dia do esporte. "Se não conseguirmos revelar talentos no esporte, não tem problema. Mas, se conseguirmos criar um cidadão a partir do esporte, a missão estará cumprida", salientou.

Inscrições

As inscrições estarão abertas no período de 13 a 24 de fevereiro de 2017. Para a Rústica, as inscrições ocorrem entre 13 de fevereiro e 8 de março, e a largada dia 12 de março, às 10 horas. O percurso ainda será definido. Quanto à abertura do Jocol, a data é 18 de março de 2017.

Importante: cada equipe participante terá que obrigatoriamente doar 5kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) ou 6 caixas de leite longa vida. A arrecadação será destinada para o Lages 100 Fome.

Premiação

A premiação será oferecida pela Rede Myatã, que volta a participar, mas na modalidade de futebol de campo. O Myatã incentivará o campeonato com a premiação final da competição para as equipes campeãs e vice de cada categoria, além dos destaques e o campeão geral da competição.

O Jocol

A natureza do JOCOL é de desporto de participação de cunho voluntário, tendo sua finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na prevenção do meio ambiente. Mas, suas finalidades vão muito além do que uma simples competição esportiva. Nos Jocol é possível desenvolver o intercâmbio esportivo entre os bairros da cidade; proporcionar boas relações entre dirigentes, técnicos e atletas; estabelecer inter-relações entre os desportistas e o poder público; exaltar a prática desportiva como instrumento imprescindível para formação da personalidade; incentivar o surgimento de novos valores esportivos; proporcionar bons espetáculos esportivos; melhorar a qualidade de vida da população.