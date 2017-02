Tripulação do barco Katana teve grande desempenho Foto: gabriel heusi,heusi action / Divulgação

A flotilha de C30 comprovou sábado, em Jurerê, o porquê é considerada uma das classes mais competitivas da vela oceânica do Brasil.

Após quatro dias de ¿pegas¿ acirrados, os títulos do 28º Circuito Oceânico e da primeira etapa do Campeonato Brasileiro foram decididos nos metros finais da última regata do evento. Comandados por Fábio Filippon, a tripulação Katana comemorou as duas vitórias mantendo a tradição de vitórias catarinenses no Circuito.

Com apenas uma regata realizada nesse sábado em condições de vento nordeste, variando de 7-11 nós, Zeus Team e Corta Vento abriram frente de Katana e Caballo Loco, que chegaram empatados em pontos no último dia de competição do Brasileiro. Durante as três primeiras ¿pernas¿ da regata o Caballo Loco vinha à frente, em 3º, mas nos metros finais a equipe catarinense conquistou a posição que garantiu o título, com apenas 14 segundos de vantagem após quase 1h10 de prova.

¿A Classe C30 é muito competitiva. Todos ganharam regatas, todos ficaram em último, e hoje poderia ter acontecido qualquer coisa. Vencer aqui era algo que não estávamos esperando. Foi na última perna, no último popa. Fazia mais de um ano que não nos víamos todos a bordo, mas nos conhecemos muito bem e a interação entre todos da equipe foi ótima¿, comentou o comandante Fábio Filippon. ¿Dentro de um C30 a tática é outra, a estratégia de competição é outra. Hoje nós abandonamos a flotilha e ficamos em um match race particular e na reta final a emoção era enorme, estávamos todos com o coração na boca¿, completou.

Com a vitória na última regata, o Zeus Team terminou a primeira etapa do Brasileiro na segunda posição e o Circuito Oceânico em 3º, alternando as posições com o Caballo Loco, vice no circuito e 3º no Brasileiro. Inclusive, o nacional da classe segue totalmente aberto. Para se ter uma ideia de tamanho equilíbrio, Katana e Zeus Team somaram 13 pontos, com vantagem no descarte para o Katana, enquanto Caballo Loco e Corta Vento somaram 14 pontos, com vantagem no descarte para a tripulação paulista.

Força 12, Cherne e Inaê/Transabrasa conquistam o 28º Circuito Oceânico:

Assim como na classe C30, a disputa entre os HPE-25 também foi definida apenas na última regata do evento. O Força 12, de Santa Catarina, chegou ao último dia com um ponto de vantagem e velejando em família conseguiu sustentar a primeira posição à frente do Tereza, do Rio Grande do Sul.

¿Os barcos da HPE-25 são todos iguais e o que faz diferença é a tocada da tripulação e nós velejamos em família. A filha (Larissa Juk), o filho (Alex Juk) e o Rodolfo fizeram um ótimo trabalho e no final conseguimos conquistar o título¿, comentou Arno Juk, comandante do Força 12.

Campeão da edição 2016 do Circuito Oceânico, o Zephyrus começou o sábado com pequena vantagem sobre o Cherne, na liderança da RGS Geral. Porém, com uma tática perfeita e acertando todas as manobras, a equipe da Marinha do Brasil cruzou a linha de chegada com grande diferença sobre os catarinenses e após o tempo corrigido a tripulação pode comemorar o título no Circuito Oceânico.

¿É sempre um prazer estarmos aqui em Florianópolis e essa garotada que está aí é o que a gente estimula na vela brasileira. Esses aspirantes da Escola Naval são a continuidade da vela. Por isso fazemos questão de estar sempre aqui e de competir em eventos como esse, que são tão importantes para o nosso esporte ¿, disse o Comandante Paulo Carvalho.

Completando o rol de campeões, o Inae/Transbrasa confirmou o título da classe IRC. O Pajero, na ORC, e o Carino, na Cruzeiro, já haviam confirmado as conquistas na sexta-feira, com uma regata de antecedência.

Classificação final do 28º Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina:

C30:

1º Katana – 9pp

2º Caballo Loco – 11pp

3º Zeus Team – 11pp

ORC:

1º Pajero – 5pp

2º Itajaí Sailing Team – 13pp

3º Catuana Kim – 18pp

IRC:

1º Inae/Transbrasa – 5pp

2º Argonauta – 6pp

RGS Geral:

1º Cherne – 7pp

2º Zephyrus – 9pp

3º Ursa Maior – 11pp

HPE-25:

1º Força 12 – 6pp

2º Tereza – 9pp

3º Arretado – 12pp

Cruzeiro:

1º Carino – 3pp

2º Xamego – 6pp

3º Quival – 12pp

