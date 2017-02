O meia Adam Lallana, de 28 anos, renovou seu contrato com o Liverpool por mais quatro temporadas. O clube anunciou o acerto através de suas redes sociais e, segundo o jornal inglês "Daily Mail", o jogador receberá certa de 150 mil libras (cerca de R$ 574 mil) por semana.



– Assinar com um clube como o Liverpool é obviamente uma grande coisa. Mas, renovar mostra obviamente que você está contribuindo o suficiente para que pessoas que tomam as decisões queiram que você fique por mais tempo. É realmente um ótimo lugar para estar no momento e, para o jogador que quer fazer parte de algo especial, eu não posso imaginar melhor clube para me comprometer – disse o jogador.



Na atual temporada, Lallana marcou sete gols em 27 partidas disputadas, se tornando referência na equipe. No clube desde 2014, o meia tem 20 gols em 117 jogos.