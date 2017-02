O técnico do Barcelona, Luis Enrique, admitiu nesta terça-feira que sua equipe tem uma dependência do atacante argentino Lionel Messi, afirmando que "seria ingênuo" pensar que não é o caso.

— Seria ingênuo pensar que não dependemos do melhor jogador do mundo. Tomara que possamos depender dele por muitos anos — declarou Luis Enrique, em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Sporting Gijón, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Messi voltou a ser crucial para o Barça, marcando o gol da vitória do time catalão sobre o Atlético de Madri por 2 a 1, no domingo.



O técnico também afirmou que não considera o astro argentino um meia, apesar do camisa 10 muitas vezes recuar para buscar a bola durante as partidas.

— Não, não considero Messi mais um meia do que um atacante, mesmo se ele vai até o centro do campo para participar do jogo e criar uma superioridade. No fim, é preciso valorizar seu rendimento e não ver se é meia ou atacante — declarou Luis Enrique, que não quis falar das recentes polêmicas de arbitragem.

— Não tenho nada a comentar — se limitou a dizer o treinador, ao ser questionado sobre a contestada vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Villarreal, que permitiu ao time merengue se manter na liderança da Liga Espanhola.

Luis Enrique, que comanda a equipe que está a um ponto de distância do Real Madrid na tabela, alertou sobre a necessidade de não ser surpreendido pelo Sporting, penúltimo colocado da Liga.

— O Sporting é uma equipe que se torna perigosa nesta parte final da temporada, como são todas as equipes da parte de baixo da tabela, porque está acabando o prazo para poder reverter sua situação. Para nós é uma partida decisiva em nosso objetivo de seguir melhorando nossa posição e a ideia é não perder pontos — analisou.

Perguntado sobre a queda nas estatísticas de passe e posse de bola da equipe, o técnico se limitou a explicar que "há uma evolução clara nos adversários de nos pressionar cada vez mais alto para não nos deixar jogar. É mérito dos adversários".