Um dia após anunciar oficialmente o lateral-direito Diogo Mateus, o Criciúma tem mais uma novidade no elenco. O atacante Silvinho, que está na cidade desde o final de semana e já havia confirmado negociação com o clube, treinou na manhã desta terça-feira. Este é o último trabalho do Tigre antes de receber o Altos do Piauí nesta quarta-feira, às 19h30min, pela Copa do Brasil. O jogador deve ser apresentado nos próximos dias, e é mais um dos cinco reforços solicitados pelo treinador Deivid à direção.



O jogador passou pelo clube em 2014 e 2015, e foi um dos destaques na campanha da Série A. Depois da lesão no joelho, não voltou com o mesmo ritmo, e terminou o ano defendendo as cores do Joinville. Depois de passar pela Chapecoense, Silvinho jogou a última temporada na Coreia do Sul.



No treino de hoje, Jheimy foi poupado e Hélio Paraíba treinou na posição. Adalgiso Pitbull também ficou de fora dos trabalhos, assim como no jogo de domingo, e o treinador aguarda liberação do departamento médico para saber se pode contar ou não com o ele.



— A gente vive um momento de desgaste até porque tivemos uma semana muito cheia de jogos, já estava no nosso cronograma fazer um rodízio, e a ciência prova que quando você tem seis, sete jogos em seguida, a lesão está mais perto de acontecer. Então os jogadores que jogaram cinco jogos como Pitbull, Jheimy, Caio, Barreto, aqueles que vinham jogando a gente deu uma recuperada pra que eles pudessem, nos jogos decisivos, estarem prontos. Esse jogo contra o Altos é muito importante para a gente, esperamos que possam estar todos a disposição e a gente possa usar todos — comenta o treinador.



No treino de hoje, Deivid comandou uma atividade tática e encerrou os trabalhos com treinos de bola parada e cobrança de pênaltis. Essa semana, o Criciúma vai utilizar todo o elenco disponível para cumprir os compromissos pela Copa do Brasil, Primeira Liga e Campeonato Catarinense.



