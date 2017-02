O clássico tem favorito, sim. E é o Avaí. Trata-se de uma questão lógica e que até a maioria Alvinegra concorda desde que não entre em questão o passionalismo.



Mas quanto de favoritismo (se é possível quantificar) tem o Avaí em relação ao Figueirense?

Na minha opinião, mínimo.

Aceitaria, até, quem alegasse ser este favoritismo maior a partir da premissa de que o Leão chegou a condição de ter a mão na taça (6 pontos de vantagem em 9 a disputar), a partir de um time de Claudinei Oliveira com regularidade e consistência tática, padrão organizacional e força física superiores não só ao Figueira, mas a todos os demais concorrentes.

Haveria também o fator torcida, já que a casa será a Ressacada.

Mas, mesmo diante de tais argumentos, na minha opinião há um reducionismo porque considero ser esta partida um campeonato à parte, dada a tradição e importância histórica do nosso tradicional clássico.

Certamente mobilizado pelo estreante Goiano, o Figueira será um time perigosíssimo. Até porque tem ótimos valores individuais. Não tenho dúvidas de que o Alvinegro deveria ter feito um campeonato bem melhor do que fez até agora.

Por este motivo, vejo um favoritismo mínimo, algo entre 55% a 45% pró-Avaí, talvez até menos.

Pode, sim, dependendo do resultado do Tigre, que sai antes, jogo será às 19h30min (confira a tabela de classificação), o Avaí deixar o clássico com o título matematicamente consolidado.

Porém, há o outro lado da moeda. Poderá o Figueira complicar o rival na reta final, adquirir confiança para o início de trabalho de Goiano e gordura importante para a pontuação final (lembrando que o Figueira vai brigar pelo returno e, se conseguir o título, precisará de pontos para jogar com vantagem de mando e de empates nas finais).

São dois cenários que o clássico quentíssimo reserva e que deve movimentar o maior público do ano na Ressacada.

Este é daqueles jogos que começam muito antes da partida em si e terminam muito depois do duelo. Estaremos vivendo esta emoção junto aos companheiros da CBN/Diário nos comentários do jogo e também no DC Esporte online com grande programação ao vivo!



