Desde a última segunda-feira e até o próximo sábado, os principais caratecas do Brasil estão em Florianópolis para uma semana de treinamentos coordenados por Douglas Brose, capitão da seleção brasileira de Karatê, e por Lucelia Ribeiro Brose. Diariamente são dois períodos de treinamentos no ginásio Waldir Schmidt e no sábado, para fechar com chave de ouro o evento, das 9h às 18h, serão realizados uma série de treinos com os melhores caratecas do País e com participação aberta aos interessados no próximo sábado.

Essa é a quarta edição do Training Camp e até então a maior de todas, pois 70% dos atletas que estão em Florianópolis para o período de treinos são da seleção brasileira titular de Karatê. Vale ressaltar que o Karatê entrou na grade de esportes olímpicos para Tóquio em 2020. ¿É muito importante ter essa troca de experiências com os principais caratecas do Brasil abrindo o calendário de 2017 do Karatê, que eu julgo ser um ano fundamental, pois será preparatório para 2018, quando começará a pontuação para definir os participantes dos jogos Olímpicos de 2020¿, declarou Douglas Brose, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015.

Brose é considerado o melhor carateca do país e um dos melhores do mundo Foto: Luiz Henrique / Divulgação

Com mais de 100 interessados inscritos para o treinamento aberto no próximo sábado, Douglas Brose enaltece o fortalecimento do Karatê brasileiro. ¿Isso mostra que é um esporte que possui muitos adeptos. As inscrições seguem abertas e acredito que até sábado mais pessoas que admiram o Karatê farão sua inscrição. Fico contente com o sucesso do Training Camp e o bacana é que vários estados estão representados, pois muitos caratecas estão desembarcando em Florianópolis para participar do evento¿, ressaltou o maior carateca da história do Brasil.

Além de treinamentos com caratecas, no treino aberto também acontecerão discussões internas da arbitragem com Eduardo Porchat. Os interessados em participar do Training Camp no próximo sábado podem fazer suas inscrições no endereço eletrônico: https://www.douglasbrose.com/campfloripa2017 ou no e-mail: campfloripa2017@gmail.com

Foto: Luiz Henrique / Divulgação