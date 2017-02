Depois de um ano no Patriots, o tight end Martellus Bennett está livre no mercado

O mercado da NFL se abre no dia 9 de março, considerado o ano novo da liga — ou seja, quando começa oficialmente a temporada 2017. A partir deste dia, os times podem assinar com agentes livres, jogadores que ficaram sem contrato com as equipes antigas.

O Prime Time fez uma lista dos melhores jogadores em cada posição — apenas agentes livres irrestritos, jogadores que ficam livres e não têm qualquer preferência para renovação com o time antigo. Até o dia 9 de março, a lista deve diminuir: isto porque as equipes originais podem renovar o contrato ou aplicar franchise tag e transition tag nos atletas.