Uma equipe de bobsled do Brasil, formada pelo piloto Edson Bindilatti, Edson Martins e Erick Vianna, viaja para a cidade coreana de PyeongChang durante o carnaval para disputar a última etapa da Copa do Mundo e o primeiro evento-teste na pista olímpica. Eles usarão o trenó de dois e competem no Two-Man Men. Ex-atleta do decatlo do atletismo, Edson Bindilatti disputou os Jogos Olímpicos de Inverno Salt Lake City 2002 como pusher e voltou para a pista olímpica em Turim 2006, como breakman. Foi o piloto do trenó brasileiro em Sochi 2014.

– Em Sochi 2014 nós conhecemos a pista apenas durante os Jogos. Agora teremos a oportunidade de estar lá duas vezes. Uma agora, na última etapa da Copa do Mundo da temporada 2016/2017, e a outra em outubro, na primeira etapa da Copa do Mundo da temporada de 2017/2018. Vai ser muito importante e vamos aproveitar para conhecer tudo, das curvas da pista, passando pela logística do local e a infraestrutura física, até as temperaturas e as condições da cidade – afirma Bindilatti.